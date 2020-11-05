İzmir'de evlerine günler sonra ilk kez girdiler! Taşınmak için yarım saatlik izin verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışması başlattı. Bölgede daha önce bin konteyner kurulacağı belirtilmişti. Öte yandan yıkılan veya yıkılacak binalardan eşya alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı ve taşınma sürecinde ev sahiplerine 13 bin lira destek sağlanacağı haberi verildi. Ayrıca kiracı vatandaşlara da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacağı duyuruldu.