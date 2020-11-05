İzmir'de evlerine günler sonra ilk kez girdiler! Taşınmak için yarım saatlik izin verildi
İZMİR'de 6.6'lık büyük depremi canlı olarak yaşayan vatandaşlar için hayat durmuş vaziyetteydi. Günlerdir dairelerine giremeyen vatandaşlara yarım saatlik izin verildi. Evinden alabildiği kadarını taşıyan vatandaşlar, yeni bir başlangıç için ilk adımı attı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışması başlattı. Bölgede daha önce bin konteyner kurulacağı belirtilmişti. Öte yandan yıkılan veya yıkılacak binalardan eşya alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı ve taşınma sürecinde ev sahiplerine 13 bin lira destek sağlanacağı haberi verildi. Ayrıca kiracı vatandaşlara da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacağı duyuruldu.
Sallantının şiddetiyle evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen depremzedeler ise taşınmaya başladı.
Ağır hasar olan bazı binalarda ise acil tahliye kararı verildi.
"Korkunç bir olaydı Allah bir daha yaşatmasın"
Tahliye kararı verilen Adalet Apartmanı’nda oturan Gülver Kırova, "Çok şükür acil İhtiyaçlarımızı almak için yarım saat izin verdiler. Önemli olan diğer eşyalarımız. Birinci kattaydık duvarlarımız hep çatladı fayanslarımız patladı, sıvalar döküldü. Korkunç bir olaydı Allah bir daha yaşatmasın" dedi.