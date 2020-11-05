Bülent Uygun'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bülent Uygun sosyal medya hesabı Instagram'da mesaj yayınladı.

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Son olarak Süper Lig takımı Denizlispor'da görev alan teknik direktör Bülent Uygun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Sosyal medya hesabı Instagram'da mesaj yayınlayan Uygun şu ifadeleri kullandı: "Kaderimi ben seçmedim. Rabbim ikram etti Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Şu an itibariyle koronavirüs (Covid 19) ile ben de tanışmış oldum. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur ondan ki ne yaşarsam yaşayayım şükrediyorum. Dostlardan dua bekler dua ederim. Allah (cc) tüm ülkemdeki hastalara şifa versin, sağlık versin, koruyup kollasın. Bülent Uygun..."