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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ''Ayda bebek'' eleştirilerine tepki

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de depremden 91 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'ya ''Acıyan bir yerin var mı?'' şeklinde soru yönetilmesi tepki çekti. Sağlık Bakanı Koca, ''Göçük altından çıkarılan bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?'' diyerek tepkilere yanıt verdi.

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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 114 canımızı aldı, binden fazla vatandaşımız yaralandı. Depremin 91. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda ise herkese umut oldu.

"Ayda'nın acıyan bir yeri yok'' 

O gün, Ayda'nın hastaneye gittiği ambulanstan görüntü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok" ifadesine yer vermişti. Videoda ise bir sağlık görevlisinin minik Ayda'ya acıyan bir yerinin olup olmadığı, hangi yemeği istediği gibi konuşmalar yansımıştı.

Nasıl bir soru sorulmalıydı?

Minik çocuk üzerinden prim yapıldığını iddia eden tepkiler sonrası Bakan Koca Twitter hesabından şu metni paylaştı: "Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp, ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?"

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