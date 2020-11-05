Başakşehir Manchester United maçında tarihi skandal! İngilizler bile şaşırdı

Medipol Başakşehir'in Manchester United'ı 2-1 yendiği maçta skandal bir pozisyon yaşandı. Maçın 20.dakikasında Demba Ba'nın gole giderken Tuanzebe tarafından düşürülmesine çıkan sarı kart İngilizleri bile şaşırttı.

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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini tarihi bir zaferle aldı. Türkiye'nin Devler Ligi'ndeki tek temsilcisi Başakşehir, İngiliz devi Manchester United'ı 2-1 yenerek Avrupa futbolunda gecenin sürprizini yaptı.

20. dakikada skandal pozisyon yaşandı. Bu dakikada Manchester United'lı savunmacı Tuanzebe'nin marke ettiği Demba Ba bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tuanzebe son adam olmasına karşın Senegalli golcüyü gole giderken yere indirdi. Hakem Massa'nın bu pozisyonda sarı kart göstermesi büyük tepki çekti.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri sosyal medya hesabından "Bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı. Faul yapıldığında topun nerede olduğuna bakın. Tekrar soruyorum VAR ne için var?" yorumunu yaptı.

'Direkt kırmızı kart çıkmalıydı ama şu an oyunda’

Başakşehir karşısında Tuanzebe’nin Demba Ba’ya yaptığı faulde son adam kuralına karşın sarı kart verilmesi Ada’da bile şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada Liverpool ve Arsenal taraftarları başta olmak üzere herkes kırmızı kart yorumunda birleşti. Hatta bazı Manchester United taraftarları da ‘Tuanzebe şanslı. Direkt kırmızı kart çıkmalıydı ama şu an oyunda’ yorumlarını getirdi.

'ManU defansı nerede?'

Bu arada İngiliz basını, Manchester United'ı yediği ilk gol nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu. Gol esnasında tüm hatlarıyla korner için rakip kalede olan Manchester United'da defansın unutulması dikkat çekti. İngiliz basını, 'ManU defansı nerede?' sorusunu başlığa taşıyarak, gol anının fotoğraflarını yayınladı. Demba Ba'nın kariyerinin en rahat gollerinden birini attığı aktarıldı.

'Manchester United'ın yediği ilk gol komik'

Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Paul Scholes, ''Manchester United'ın yediği ilk gol komik, gülünç! Gerçekten ne düşündüler bilemiyorum. Normalde, orada bir adamın olması ve yarı alanı kontrol etmesi gerekir. Orta sahaya kadar olan 15-20 metrede kimse yok. Matic'i oraya koymuşlar ama Demba Ba'nın 10 metre ilerisinde bekliyor. Hızlı koşamayan Matic'in o göreve verilmesi de ayrı. Onu yakalamak için metrelerce koştu. Ancak, milyon yıl da geçse yetişemezdi, yetişemedi.'' şeklinde konuştu.

'10 yaş altı çocuklar şu hatayı yapmaz'

Scholes, ayrıca ''Manchester United, 10 yaş altı takımı gibi savunma yapıyor. Son dakika olsa böyle hücum etmeyi anlarım ama henüz dakika 12! Savunma oyuncuları ne yapıyor hiç anlamadım. 10 yaş altı çocuklar şu hatayı yapmaz.'' sözlerini kullanarak eski takımını yerden yere vurdu.

'Halimiz buysa Allah bize yardım etsin'

Manchester United'ın eski kaptanlarından Roy Keane ise ''Ba'nın golünde kimseyi görmüyorum, takımda lider görmüyorum, Ole'nin futbolculara güvendiğini görmüyorum. Halimiz buysa Allah bize yardım etsin...'' dedi.

'Rafael'i asla satmamalıydık'

Başakşehir adına maçın yıldızlarından olan Manchester United'ın eski futbolcusu Rafael de İngiliz basınının gündemindeydi. United'ın eski futbolcularından Rio Ferdinand, Twitter hesabından ''Rafael'i asla satmamalıydık'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

'Bu görüntüye çok şaşırdım'

Ferdinand ayrıca ''United'ın yediği ilk gol genelde 89. dakikada gördüğümüz bir manzaraydı. Normalde maçın son anlarında böyle ileri çıkarsınız. Bu görüntüye çok şaşırdım. Tutarsız, ekip çalışmasından yoksun bir takım.'' şeklinde konuştu.