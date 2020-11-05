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Nihat Özdemir'den 'seyirci' açıklaması: Yüzde 30 kapasiteyle açmak istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, stadyumlarda locaların yüzde 50 açılmasını hatırlatarak 'şimdilik bununla yetineceğiz' dedi. Özdemir, 'Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz' sözlerini kullandı. Öte yandan Özdemir, A Milli Takımı'n maçlarının, Vodafone Park ve Fenerbahçe stadında oynanacağını belirtti.

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Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan 66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Milliyet Gazetesi'ni ve bütün mensuplarını tebrik ediyorum. Bir yarışmayı 66 yıl devam ettirmek gerçekten çok büyük bir başarı. Bundan dolayı tebriklerimi bir daha sunmak isterim. Tabii İzmir'de yaşanan büyük deprem olayı ve kaybedilen bir sürü canlarımız var, yaralılarımız var. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum ve yaralıların da bir an önce sağlıklarına kavuşması için Allah'a dua ediyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle bir acı bir olayı yaşatmasın. Hepimiz biliyoruz deprem ülkesiyiz ama inşallah gereken tedbirleri de alacağız. Ucuz atlattığımız deprem olarak düşünüyorum, bir daha yaşanmaması için Allah'a dua edeceğiz" diye konuştu.

İlk maç Vodafone park'ta ikincisi Fenerbahçe stadında

Öte yandan A Milli Takımı'nın önünde 3 önemli mücadele bulunuyor. Hırvatistan ile Vodafone Park'ta hazırlık maçına çıkacak millilerin, Rusya ile oynanacak Uluslar Ligi mücadelesine de Ülker Stadı ev sahipliği yapacak. Başkan Özdemir, milli maçlar öncesinde yaptığı açıklamada, "İlk özel maçla başlıyoruz, Hırvatistan'la. İlk maçımızı da Beşiktaş stadında oynayacağız. Arkasından Rusya ile oynayacağız Fenerbahçe stadında. Sonra da Macaristan'a gideceğiz. Avrupa liglerine iyi başlayamadık. Pandeminin de bunda çok büyük etkisi var. Oyuncularımız çok hazırlıksız kamplara geldiler. Bu, herkes tarafından bilinmektedir. Her geçen gün de Milli Takımımızın düzeldiğini görüyoruz. Daha iyi top oynamaya başladılar. Geri düştükleri maçlarda beraberliği yakalamak için gerekli mücadeleyi yaptılar ve bunda da başarılı oldular. Ümidimiz; 3 maçta da Türk Milli Takımı'na yakışır neticeleri almaktır. Rusya'yı da yenmek çok istiyoruz. İnşallah bu sefer yenme başarısına ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Seyircili oynanacak mı?

Karşılaşmaların ilerleyen dönemde seyircili oynanıp oynanmayacağıyla ilgili ise Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"Maalesef, biliyorsunuz her gün açıklamalar oluyor. Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun açıklamaları var. Bugün İstanbul Valimizin pandemi konusundaki açıklamaları var. Gerçekten pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz."

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