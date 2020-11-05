Adıyaman'da otomobilin çarptığı at aracın içine girdi

İş makinesiyle at otomobilin içinden çıkartıldı

Kazada ön camdan otomobilin ön koltuğuna giren at kazada telef oldu. Olay yerine gelen ekipler atı çıkartmak için iş makinesi istedi. Kaza yerine gelen iş makinesine bağlanan at otomobilden güçlükle çıkartıldı.