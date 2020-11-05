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Manavgat'ta deprem oluyor sanıp apartmanı boşalttılar bakın ne çıktı!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir apartman dairesinin zemininde fayansların çökmesi sonucu çıkan ses ve gürültü nedeniyle apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. Tedbir amaçlı boşaltılan apartmanda yaşayanlar, geceyi yakınları ve komşularda geçirdi.

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Manavgat'ın Aydınevler Mahallesi 5546 Sokak'taki Dostlar Apartmanı'nın 2'nci katında Mehmet Özçelik'e ait dairede, dün saat 22.00 sıralarında zeminde ve duvarlarda bulunan fayanslar, büyük bir gürültüyle yere döküldü.

O sırada eşiyle birlikte evde bulunan Mehmet Özçelik, büyük bir korkuyla apartmandaki komşularını da uyararak sokağa çıktı. Deprem oluyor kokusu yaşayan vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairede yaptıkları incelemenin ardından, apartmanı tedbir amaçlı tamamen boşalttı. Apartmanda yaşayanlar, geceyi yakınları ve komşularında geçirdi. AFAD yetkililerinin bugün gelerek apartmanda inceleme yapacakları belirtildi.

"'Ev çöküyor' diyerek dışarı çıkardım"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Özçelik, "Dolap devrildiğini zannettik. Koridora çıktığımda ayağımı bastığım zeminin çöktüğünü, fayansların yerinden oynadığını gördüm. Lavaboya baktım orası da aynı durumda. Deprem olduğunu düşünerek hanımı da 'Ev çöküyor' diyerek dışarı çıkardım. Komşularımızı da uyardım ve dışarı çıkmalarını sağladım" dedi.

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