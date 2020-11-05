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Ölü bulunan çocuğun telefonu incelenecek! TikTok'ta 'meydan okuma' mı neden oldu?

Güney Amerika ülkesi Şili'de yaşanan ölümde 12 yaşındaki çocuk odasında cansız bulundu. Ölüm nedeninin, sosyal medya uygulaması TikTok'ta 'meydan okuma' olduğu ihtimali ağır basıyor.

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İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; 12 yaşındaki Colbert Munoz'un bir TikTok meydan okuması sırasında hayatını kaybettiği ya da intihar ettiği düşünülüyor. Koronavirüs kısıtlamaları sırasında sosyal medyaya yöneldiği öğrenilen Munoz'un cansız bedeni, babası Luis Munoz ve annesi Katiuska Beltran tarafından yatak odasında bulundu.

Acılı anne baba çocuklarının bilgisayarının açık olduğunu ve ekranda bir zamanlayıcı çalıştığını fark etti. Okul çağındaki çocuğun hastalıklı bir meydan okuma sırasında ölmüş ya da intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Telefonu incelenecek

Yerel yetkilere göre; Colbert'in trafik ölümünde ilk izlenimler intihara işaret ediyor. Fakat çocuğun telefonunu inceleyecek olan uzmanların olayı aydınlatması bekleniyor.

Şöhret olma hayalleri kuruyormuş

Şili medyasına konuşan Luis Colbert, çocuğunun son dönemde bilhassa TikTok'ta zaman geçirdiğini ve şöhret olma hayalleri kurduğunu söyledi. Baba Colbert, söz konusu uygulamayı çocuklara dolu tabanca vermekle karşılaştırdı.

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