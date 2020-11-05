19 yıl önceki vahşi cinayet çözüldü! Katil zanlıları yakalandı

İSTANBUL İçerenköy'deki evinde 2001 yılında vahşice öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları yakalandı.

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Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekişle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kadar kesildiğini tespit etti. Şüpheli yada şüphelilerin Hande Çinkitaş'ı 13 yerinden bıçakladığı belirlendi. Polis bu güne kadar yaptığı çalışmada katil yada katillere ulaşılamamıştı.

DNA incelemesinden sonuç çıkmamıştı

Olay yerinde yapılan incelemede Çinkitaş'ın avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı. Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil yada katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği ve cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Ayrıca kapıda zorlama izinin olmaması katilin tanıdık biri olabileceğini gösteriyordu.

Yeni DNA testi cinayeti çözdü

Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucu saç tellerinin günümüz teknolojisiyle bir kez daha incelemesiyle şüpheliye ulaşıldığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin sorgusu Gayrettepe'de devam ediliyor.