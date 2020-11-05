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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid-19 tedavim başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kovid-19 tedavisinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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