Antalya'da müşteriye özel üretiliyor! 40 metre derindeki soğuk havada bekletiliyor
ANTALYA'da göçerler kar obruklarını buzdolabı olarak kullanıyor. Üretilen peynir 3 buçuk ay yerin 40 metre altındaki soğukta bekletiliyor. Peynire rağbet ise oldukça büyük, daha pazara çıkmadan satılıyor.
Akseki ilçesi Çimi Yaylası'na çıkan Yörükler, atalarından kalan geleneği sürdürerek ürettikleri peynirleri yaz aylarında sıcaklığı eksi 5-10 derece olan kar obruğunda saklıyor. Vatandaşlar, mağarada saklanan peynirlerin daha lezzetli olduğunu ve bozulmadığını söylüyor.
Bilal Arıcı, obruğun organik soğuk hava deposu olduğunu söyleyerek, “Burası kar deliği yani bir anlamda kar deposudur. Bu kar obruğu kış ayında yağan karlar ile dolar. Yaz ayında yaylaya çıktığımızda yaylada elektrik olmadığı için bozulacak tüm gıdalarımızı burada saklarız." dedi.
Arıcı, "Bu deliklerin içerisinde bol miktarda peynir, yağ ve yoğurt saklanmaktadır. Sahibi ihtiyacı olunca buradan çıkarıp evine götürür" sözlerini kullandı.
Dışarısı 40 dereceyken içerisi sıfırın altında
Arıcı, "Buradaki kar obruğu çok soğuk ve serindir. Buradaki peynir, yoğurtlarımızı ve buna benzer gıdalarımızı saklama deposu olarak kullanmaktayız. Yaz ayında Antalya’da hava sıcaklığı 35- 40 derece iken burası bizim bulunduğumuz yerde sıfırın altına kadar inmektedir" ifadelerini kullandı.