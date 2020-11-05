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Düzce'de feci kaza! Otomobiller çarpıştı araçta sıkıştılar

TEM Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

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Kaza 10.30 sıralarında TEM otoyolu Bataklıkçiftlik köyü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine gitmekte olan Yunus G.’nin kullandığı 34 JG 1699 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında çıkarak Yaşar B.’nin kullandığı 55 SK 467 plakalı Citroen marka hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus G., otomobilde bulunan Hatice G. ile hafif ticari araç sürücüsü Yaşar B. ve yolcular Enver B., Emre B. yaralanırken, Enver B. ise araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


İnceleme başlatıldı
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine trafik uzun süre tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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