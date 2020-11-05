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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kovid tedavim başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Virüsü atlattığını ifade eden Kalın, Covid-19'a yakalanan herkes şifa diledi.

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İbrahim Kalın, 5 gün önce Koronavirüs'e yakalandığını açıklayarak 'koronavirüs tedavimde son aşamaya geldim' şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Kalın, kendisi hakkında iyi haberi verdi, hastalığı atlattığını duyurdu. 

Kalın'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Öte yandan İbrahim Kalın virüse yakalandığını böyle duyurmuştu:

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