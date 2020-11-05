Bir zamanlar evsiz olan aktivist Cori Bush, Missouri'yi Kongre'de temsil eden ilk siyah kadın oldu
Bir zamanlar evsiz olan aktivist Cori Bush, Missouri'yi Kongre'de temsil eden ilk siyah kadın oldu. Demokrat aday oyların yaklaşık yüzde 79'unu alan Bush'un Cumhuriyetçi rakibinin oy oranı ise yüzde 19’da kaldı.Abone ol
Bölgesinde, 18 yaşındaki siyah Michael Brown'ın polis tarafından vurulmasının ardından 2014 yılında büyük protestoların gerçekleştiği St Louis ve Ferguson şehirleri de bulunuyor.
Aktivist bir liderdi
Bush, ‘2014 Ferguson protestoları’ olarak bilinen bu gösteriler sırasında aktivist bir liderdi.
Bu yılın başlarında Demokratların ön seçimlerindeki başarısı, partinin sol kanadının artan etkisini gösteriyor. Yendiği rakibi William Lacy Clay Jr ve ailesi on yıllardır bu görevi yürütüyordu.
Başkanlık seçiminde son durum!
Öte yandan ABD'de seçim yarışı nefes nefese devam ediyor. Kritik eyaletlerde oy sayım işlemi sürüyor. Demokrat aday Biden, delege sayısında önde gidiyor. Başkan Trump ise dört eyalette sayım süreciyle ilgili dava açmaya hazırlanıyor.
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