Bir zamanlar evsiz olan aktivist Cori Bush, Missouri'yi Kongre'de temsil eden ilk siyah kadın oldu. Demokrat aday oyların yaklaşık yüzde 79'unu alan Bush'un Cumhuriyetçi rakibinin oy oranı ise yüzde 19’da kaldı.

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Bölgesinde, 18 yaşındaki siyah Michael Brown'ın polis tarafından vurulmasının ardından 2014 yılında büyük protestoların gerçekleştiği St Louis ve Ferguson şehirleri de bulunuyor.

Aktivist bir liderdi

Bush, ‘2014 Ferguson protestoları’ olarak bilinen bu gösteriler sırasında aktivist bir liderdi.

Bu yılın başlarında Demokratların ön seçimlerindeki başarısı, partinin sol kanadının artan etkisini gösteriyor. Yendiği rakibi William Lacy Clay Jr ve ailesi on yıllardır bu görevi yürütüyordu.