İzmir'in mucize çocukları Ayda, Elif, İdil, Günay ve İnci'nin sağlık durumu nasıl! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin 3 yaşındaki mucize çocuklarıElif Perinçek ve Ayda Gezgin'in sağlık durumlarını açıkladı. Yerli koronavirüs aşısının ilk kez. insanlarda denenmeye başlandığını hatırlatan Koca, koronavirüse yakalanan CHP'li Tuncay Özkan'ın da ciddi bir sıkıntısı olmadığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde yaralı kurtulan Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'le ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli koronavirüs aşısıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, ''Faz1 dediğimiz insan uygulamaları bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı. Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insanlara uygulanması başlamış oldu'' dedi. İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

- İzmir depremi nedeniyle şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor.

- Bu arada ziyaret ettiğim tedavisi devam eden hastalarımız oldu. Sayın hocalarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Ve hepimizin merak ettiği geç dönemde kurtarılan vatandaşlarımız oldu biliyorsunuz.

- Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim.

Elif serviste, kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor.

- Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok. Ablaları, ikizler; onlarla da muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce ziyaret etmiştik.

Koronavirüse yakalanan İdil'in durumu

- Covid pozitif olan kızımız İdil, kendilerini ziyaret ettim. Genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. İdil kızımı ve annesinin durumu iyi, ciddi bir semptomları yok.

- Günay evladımız biliyorsunuz yoğun bakımdaydı. Baştan daha çok böbrek yükü fazla idi.

- Kendisinin genel durumu iyi, zannediyorum iki üç gün yoğun bakımda takibi yapıldıktan sonra servise alınmış olacak.

- İnci kızımızı da ziyaret ettim, onun da genel durumu iyi.

İzmir'deki hastanelerde sıkıntı var mı?

- Buca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etmiştim, şu an serviste hasta takibi yapılamamakta. Biz erken dönemde özellikle acil durum hastanesi konusunda bütün müdahalelerin yapılabileceği yine Buca'da bahçesinde yapılmak üzere hastane inşaatına başlamış olacağız. Kısa süre içinde hızla bitirilme çabası içinde olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum.

Tuncay Özkan'ın sağlık durumu nasıl?

- Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Arkadaşların yakın takip ettiklerini, kendileriyle bizzat konuştum. Ciddi bir semptomunun olmadığını, ateşli kırgınlıkla kendini göstermesi söz konusu. Ciddi olmadığını, şu an önemli bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.

Yerli koronavirüs aşısı ilk kez insanda denendi

- Yerli aşıyla ilgili söylemiştim. Faz1 dediğimiz insan uygulamaları bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı

Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insanlara uygulanması başlamış oldu.

- Yerli koronavirüs aşısında beklenen gelişme! Ve ilk doz insana uygulandı...