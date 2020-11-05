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Şırnak Belediye Başkanı koronavirüse yakalanmıştı! Son durumunu açıkladı

Demirören Haber Ajansı

ŞIRNAK Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede koronavirüsü yenerek, taburcu olduğunu duyurdu.

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Şırnak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, 14 Ekim günü boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede Yarka'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Şırnak'taki evinde izole olan Başkan Yarka, daha sonra Ankara'daki bir hastanede tedaviye alındı.

Yarka, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin negatif çıktığını ve hastanede taburcu olduğunu duyurdu. Yarka, paylaşımında "Kıymetli hemşehrilerim, 4 Kasım günü yapılan Covid-19 testimin sonucu negatif çıkmıştır. Kalan tedavime evde devam edeceğimden taburcu edildim, şu an durumum daha iyi. Devam eden tedavim için Ankara'da bir süre daha kalacağım. Siz değerli hemşehrilerimi çok özledim. Allah'ın izniyle en yakın zamanda memleketimde, siz sevgili hemşehrilerimle tekrar bir arada olacağım. Lütfen çok dikkatli olun, başta sevdikleriniz olmak üzere kimseye zarar vermemek adına bulunduğunu ortamda bu sinsi hastalığı herkese anlatın. Sağlıklı yarınlar dileklerimle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı. 

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