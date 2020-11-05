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Berat Albayrak'tan 'Fatih' mesajı: Nice seferlere, nice zaferlere

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda aramalarına başlamasıyla ilgili "Nice seferlere, nice zaferlere!" paylaşımı yaptı.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" şeklinde paylaşımını retweetledi. Bakan Albayrak paylaşımında, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" dedi.

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