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Bakan Albayrak'tan 'Türk Reasürans A.Ş.' açıklaması: Sektörümüzün daima yanında

"Kapasite, Teminat, Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı." diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." mesajı verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapasite, Teminat, Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı. Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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