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24 Kasım şiirleri kısa duygusal Öğretmenler Günü sözleri

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne az bir zaman kaldı. Bilgi, birikim ve tecrübeleri ile her zaman yolumuza ışık tutan öğretmelerimizin günü 24 Kasım salı gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde en güzel öğretmenler günü mesajlarını, resimli kısa ve öz 24 kasım mesajlarını ve Atatürk'ün sözlerini sizler için derledik.

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24 Kasım öğretmenler günü 2020 yılında salı gününe denk geliyor. Yolumuza yılmadan ışık tutan öğretmenlerimizin bu özel günü için en güzel öğretmenler günü mesajları, resimli 24 kasım mesajları ve Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili en güzel sözleri derlemesi haberimizde.

Ögretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun! - Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!

- Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. - Siz Ögretmenler "sevgi Elcileri" Siniz. Sınıfta yasama sevinci, Toplumda Huzur, Ülkede Barış, Meslektaşları arasında demokratliğin Simgesisiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutlulukl diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun -Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyiki varsın iyiki benimlesin. Sağol varol öğretmenler günün kutlu olsun.

-Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

-Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun! -Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…

-Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim…

-Öğretmenim, bu mutlu ve özel gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim

-Canım öğretmenim, bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

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