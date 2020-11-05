Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi istifa etti! Savaş suçlarıyla yargılanacak

Son dakika gelişmesi... Savaş suçlarıyla yargılanacak olan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, görevinden istifa ettiğini duyurdu.Abone ol
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, savaş suçlarıyla yargılanacak.
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi, temmuz ayında Thaçi'ye yönelik 1998 -1999 yılları arasında savaş suçu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlamıştı.