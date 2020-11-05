Black Friday ne zaman 2020 efsane cuma indirimleri ne zaman başlıyor

Ülkemizde efsane kara cuma olarak da bilinen Black Friday ne zaman araştırması indirim bekleyen vatandaşların gündeminde. Birçok ürünün çok uygun fiyatlara satıldığı Black Friday 2020 bu sene 27 Kasım 2020'de başlayacak. Online ve mağazalarda büyük indirim uygulanacak.

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Alışveriş tutkunların büyük bir heyecanla beklediği Black Friday yani Efsane Cuma indirimleri şimdiden merak konusu oldu. Alışveriş çılgınlığına katılan yüzlerce mağaza da ve online olarak yapılan alışveriş fırsatı Black Friday bu sene 27 Kasım'da başlayacak.

Black Friday nedir, ne demek: 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Black Friday nasıl ortaya çıktı: Kara Cuma terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com’a göre, 1800’lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı. Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.