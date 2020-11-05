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Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü

Demirören Haber Ajansı

BAĞCILAR'da trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan kişi hafriyat kamyonunu çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Kaza 11.30 sıralarında Güneşli Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Cuma Demir, trafik ışıklarında yolun karşına geçmek istedi.

Ancak İlker Cember yönetimindeki hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen Cuma Demir'e çarptı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yeri çevresine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Cuma Demir'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yoldan geçen sürücülerin kaza yerini cep telefonlarıyla görüntülemek istemesi dikkat çekti. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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