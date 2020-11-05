90 yaşında evlat nöbetine katıldı

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 430'uncu günde de sürdü. 2014 yılında, 24 yaşındayken düğününden bir ay önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Recep Koşar için Bingöl'ün Solhan ilçesinden gelerek evlat nöbetine katılan 90 yaşındaki Cemile Koşar ile aile sayısı 155 oldu.

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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Evladına kavuşan aile sayısı 19 oldu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

"Tek isteğim ölmeden önce oğlumu dünya gözüyle bir defa görmek"

HDP önündeki evlat nöbeti tutan aile sayısı Bingöl'ün Solhan ilçesinden gelen 90 yaşındaki Cemile Koşar ile 155 oldu. Oğlu Recep'in askerliğini yaptıktan sonra nişanlandığını ve 2014 yılında düğününe bir ay kala terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan Koşar, "Evini hazırlamıştı, tek başına kalıyordu, evlenecekti. Biz köyde yaşıyoruz, oğlum Solhan ilçesinde kalıyordu. Kaçırıldığı gün bir akrabamızın düğünü vardı, aradık kendisine ulaşamadık. Belki düğüne gitmiştir diye düşündük, oraya da gitmemiş. Hemen karakola haber verdik ve oğlumu aramaya başladık. Hiçbir iz bulamadık. Şu ana kadar kendisinden bir haber de alamadık. Ben yaşlı ve hasta bir kadınım, tek isteğim ölmeden önce oğlumu dünya gözüyle bir defa görmek. Ne olur Recep'imi bulup bana getirin" dedi.