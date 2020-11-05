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Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocuğun öldürüldüğü iddiası

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında kaybolan Memduh Korkmaz'ın (14) boğularak öldürüldükten sonra yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna atıldığı iddia edildi. Kuyuda yapılan araştırmada, Korkmaz'a ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler bulunurken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor.

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Haymana'da yaşayan Mehduh Korkmaz, 13 Aralık 2006 tarihinde kayboldu. Ailesi ve yakınları, ilçenin birçok noktasında ve şehir dışında Korkmaz'ı aradı; ancak herhangi bir ize ulaşamadı. 10 gün önce ilçede yaşayan İ.G. (33) alkol aldıkları bir ortamda, eski arkadaşları Korkmaz'ı M.Y. ile boğarak öldürdüklerini ve Yılan Eseri Tepesi yakınlarındaki eski su kuyusuna attıklarını söyledi.

İ.G.'nin arkadaş ortamındaki bu itirafını öğrenen Korkmaz'ın eniştesi Şenol Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla kuyuda yapılan incelemede, kafatası ve insan kemikleri bulundu. Kuyudan alınan kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Katil arkadaş ortamında itiraf etmiş
Memduh Korkmaz'ın eniştesi Melih Koç, yeğenini uzun sürede aradıklarını ve geçen günlerde kemiklerinin bulunduğunu belirterek, "O dönemde kimse, bu çocuğun bulunması için çaba göstermedi. Daha sonra katil, alkol ortamında yanındaki kişilere, 'Memduh Korkmaz'ı burada öldürdüm daha sonra da kuyuya attım, üzerini de taşla örttüm' demiş. Bunları duyan bir kişi de vicdan azabı çekerek Memduh'un eniştesi Şenol'a her şeyi anlatmış. O da köye benim yanıma geldi. Yapılacak en mantıklı şeyin savcıya gitmek olduğunu belirttim. O da oraya gitti ve şikayetçi oldu. Onlar da gerekeni yaptı ve olay açığa çıktı" dedi.

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