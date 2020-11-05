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Denizli'de telefondaki yazışmaları görünce boğazından bıçakladı! Bakın ne ceza aldı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boşanmak istediği eşi Hafize Kurban'ı (23) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Uğur Kurban (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Uğur Kurban, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban'a geçen yıl boşanma davası açtı. Genç kadın da baba evine yerleşti. 27 Ağustos günü, kayınpederinin evine giden Uğur Kurban ile eşi Hafize Kurban arasında tartışma çıktı.

Uğur Kurban, telefonuna korsan yazılım yükleyip, yazışmalarını takip ettiği eşini karnı ve boğazı ile göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Kurban'ın, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı kadının 2 böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Polis tarafından yakalanan Uğur Kurban ise tutuklandı.


Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı
Kurban hakkında 'Tasarlayarak eşini kasten öldürme', 'Eşe karşı kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü. Duruşmaya öldürülen Hafize Kurban'ın yakınları ile sanık ve mağdur avukatları katıldı. Tutuklu sanık Uğur Kurban ise SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Kurban'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Uğur’u, 'Kişisel verilerin korunması kanununu ihlal' suçundan ise beraat ettirdi.

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