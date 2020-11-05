Ankara'da gördü Tokat'ta 300 kilo ile başladı siparişleri yetiştiremiyor

Ne kadar paran varsa o kadar güçlü oluyorsun: Türk kadının üretken olduğunu ifade eden Kılıç, “18 yaşından buyana ben paramı kendim kazanıyorum. Kocamdan hiç para istememişimdir. Kendi paranı kendin kazanınca yere de sağlam basıyorsun. Daha dik yürüyorsun, herkes çalışsın. Cepte ne kadar paran varsa o kadar güçlü oluyorsun. Çalıştıkça hayata daha çok bağlanıyorsun. Hayat güzel, yaşamayı seviyorum. Ben hiç yorulmam Türk kadını yorulmaz” diye konuştu.