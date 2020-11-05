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Emre Sakçı’dan bir Avrupa rekoru daha

Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25.29'la tarihin en iyi ikinci derecesini elde ederek birinci oldu.

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Geçtiğimiz günlerde 25.50'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Ligi'nde rekor kıran Emre Sakçı başarılarına bir yenisini ekledi.

50 metre kurbağalamada yarışan Emre Sakçı, derecesini 21 salise geliştirerek 25.29 ile ikinci kez Avrupa rekoru kırdı.

Dünya rekorunu 4 salise ile kaçıran 22 yaşındaki yüzücü, doğum yeri olan İzmir'deki depremzedeleri de unutmadı.

10 gün önce 25.50'lik derecesiyle ISL'de Avrupa Rekor kıran Emre Sakçı bugün 25.29'luk derecesiyle 1. oldu ve yine Avrupa rekoru kırdı. Emre Dünya Rekorunu 4 salise ile kaçırdı.

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