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Kocaeli'de 'polisim' yalanıyla 165 bin lira dolandırdı! Polis bankada yakaladı

İhlas Haber Ajansı

'FETÖ' yalanıyla dolandırıcılık olayının son adresi Kocaeli oldu. E.Ö., paralarının tehlike altında olduğu korkusuyla 165 bin lirasını sahte polisin banka hesabına gönderdi. Olay sonrası E.Ö.'nün polisi aramasıyla dolandırıcı 165 bin lirayı çekmeye gittiği bankada yakalandı.

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Olay, dün Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. isimli bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs, FETÖ silahlı terör örgütü nedeni ile banka hesabındaki paraların tehlike altında olduğunu söyledi. Büyük panik yaşayan E.Ö. isimli vatandaş şahsa banka hesabında 165 bin TL para olduğunu söyledi. Daha sonra şahıs E.Ö.’ye soruşturma kapsamında banka hesabındaki parayı kendilerine yollaması gerektiğini söyledi.

E.Ö. isimli mağdur banka hesabındaki 165 bin TL’yi şahsın banka hesabına gönderdi. Parayı gönderdikten sonra dolandırılmış olabileceğini düşünen E.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Parayı çekmeye gittiğinde yakalandı

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde E.Ö.’nün parayı D.G. isimli şahsa gönderdiğini tespit etti. Daha sonra D.G.’nin banka hesabına bloke konuldu. Parayı çekmek için bankaya giden D.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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