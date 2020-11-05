Hande Çinkitaş'ın katili en yakını çıktı! 19 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek

4 Ocak 2001 tarihinde Kadıköy İçerenköy’de meydana gelen olayda 6’ncı sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş (12) evinde vahşice öldürülmüştü. O cinayetin sır perdesi 19 yıl sonra aralandı. Katil zanlısı, cinayet bıçağında bıraktığı izden bulunurken 'neden öldürdünüz?' sorusuna yanıt verdi. Ayrıca olayı ilk günkü gibi hatırlayan komşular da gazetecilere konuştu.