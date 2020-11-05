Hande Çinkitaş'ın katili en yakını çıktı! 19 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek
İSTANBUL Kadıköy'de 19 yıl önceki 'Hande Çinkitaş' cinayetinin katil zanlıları üvey anne ve öz babası çıktı. O dönem 12 yaşında olan Çinkitaş, 13 bıçak darbesi ve çekiçle başına vurularak öldürülmüştü.
4 Ocak 2001 tarihinde Kadıköy İçerenköy’de meydana gelen olayda 6’ncı sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş (12) evinde vahşice öldürülmüştü. O cinayetin sır perdesi 19 yıl sonra aralandı. Katil zanlısı, cinayet bıçağında bıraktığı izden bulunurken 'neden öldürdünüz?' sorusuna yanıt verdi. Ayrıca olayı ilk günkü gibi hatırlayan komşular da gazetecilere konuştu.
Boğazı da kesilmişti: Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu Çinkitaş’ın başına çekiçle vurulduğu ve boğazıyla sağ bileğinin kesilerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Ayrıca Çinkitaş’ın vücudunun 13 ayrı yerinden bıçaklandığı da tespit edilmişti.
İncelemeler sonuç vermemişti: Polisin katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmaları ve olay yerindeki deliller üzerindeki incelemeler sonuçsuz kalmış, şüphelilerin izine rastlanamamıştı.