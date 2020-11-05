Netflix ve Amazon Prime Video, RTÜK'ten lisans aldı

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan (Para vererek üye olma) Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı" ifadelerini kullandı.