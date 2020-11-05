YÖK açıkladı! İşte Türkiye'nin en başarılı üniversitesi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin 2019 yılı performans değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

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YÖK, 2019 yılına ilişkin 'Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi' çalışmalarını TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirdi. 'Araştırma Kapasitesi', 'Araştırma Kalitesi' ile 'Etkileşim ve İş birliği' başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirilerek sıralama yapıldı.



Değerlendirme sonucunda 2019 yılında performansı en yüksek ilk 5 üniversite sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ilk 5’te yer alan bu araştırma üniversitelerine ek bütçe tahsis etti. İlk 10’a giren diğer üniversiteler ise sırasıyla Hacettepe, İstanbul, Yıldız Teknik, Ege ve Gebze Teknik Üniversiteleri oldu.



5 üniversite yükseliş kaydetti

Performans değerlendirmelerine bakıldığında İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova Üniversitelerinin önceki yıla göre sıralamada yükseliş gösterdiği görüldü. Yükseliş kaydeden bu 5 üniversiteden Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova’nın aday araştırma üniversitesi olması dikkat çekti. YÖK açıklamasında bu durum ile ilgili, "Bu gelişme, projenin amaçları doğrultusunda başarıyla devam ettiğini göstermektedir. Proje kapsamında belirlenen 11 üniversite için araştırma üniversitesi unvanının ilanihaye taşınılacak bir etiket olmayacağı proje kamuoyuna tanıtılırken açıklanmıştır. Her yıl araştırma üniversitelerinin performanslarına dair raporlar kamuoyu ile paylaşılırken bu sonuçlara göre bazı üniversitelerin, düşük performansları dolayısıyla araştırma üniversitesi vasfını kaybedebileceği, aday araştırma üniversitesi iken üstün performansları dolayısıyla araştırma üniversiteliğine yükselebileceği bir süreç kurgulanmıştır” tespitine yer verildi.



Adaylar araştırma üniversitelerini solladı

Üniversitelerin performans sıralaması incelendiğinde bazı araştırma üniversitelerin düşük performans göstererek alt sıralarda yer alması ve bazı araştırma aday üniversitelerinin gerisinde kalması dikkat çekti. 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesi arasındaki sıralamada, araştırma üniversiteleri İstanbul Cerrahpaşa 15’inci, Gazi 14’üncü ve Erciyes 12’nci sırada yer aldı. Buna karşılık aday araştırma üniversiteleri Yıldız Teknik 8’inci, Ege 9’uncu, Bursa Uludağ 11’inci sırada olma başarısını gösterdi. Son 3 yılın performansları karşılaştırıldığında ise listenin ilk 3’ünde değişiklik yaşanması göze çarparken, ODTÜ’nün birinciliğini 3 yıl boyunca puanını yükselterek koruduğu görüldü. 2017 ve 2018 yıllarında ilk üç ODTÜ, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji olarak sıralanırken, 2019 yılında ikinciliğe İstanbul Teknik Üniversitesi yükseldi, Boğaziçi Üniversitesi üçüncülüğe, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi de dördüncülüğe indi.



Değerlendirme raporu açıklaması

YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından performans değerlendirme raporu ile ilgili açıklamada bulunarak, "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Yıllık Performans Raporu’nu her yıl kamuoyu ile paylaşarak yükseköğretim sistemimizin gelişimine dair verilere ulaşılmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.