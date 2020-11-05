BIST 1.183
DOLAR 8,44
EURO 10,00
ALTIN 522,04
HABER /  DÜNYA

Fransa Eğitim Bakanı Blanquer, kendi çizimleri bulunan yayını sansürledi

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, kendisinin eleştirildiği bir karikatürü, baskı yaparak yayından kaldırtması Fransa'da tepkiye neden oldu.

Abone ol

Fransa'da,  karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli çizimleri ve bu çizimler nedeniyle işlenen cinayetlerin ardından yaşanan gerilim devam ediyor.

Cinayetlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere birçok yetkili iğrenç karikatürleri "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmişti.

İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanların hedefe konulduğu Fransa’da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, bir medya organındaki "öğretmen dünyası" konulu Remedium adlı çizgi romanın bir kısmını "İfade özgürlüğü sınırını aşıyor." gerekçesiyle baskı uygulayarak yayından kaldırttı.

Mediapart internet sitesi, ülkenin kuzeybatısındaki Tremblay kentinde öğretmenlik yapan Christophe Tardieux tarafından kaleme alınan Remedium’u köşesinde yayımladı.

Baskıyla yayında kaldırıldı 

Remedium’un, Eğitim Bakanı'nı konu aldığı bölümde Blanquer, "Devlet okulu deneyimi olmayan, çok liberal fikirlere sahip, güç hayranı bir adam" şeklinde tasvir edildi.

Bakan Blanquer, "ifade özgürlüğü sınırını aştığı ve özel hayatı ilgilendirdiği" gerekçesiyle eserde, kendini konu alan bölümü kaldırması için avukatları aracılığıyla Mediapart’a baskı yaptı.

Baskı üzerine bu bölüm Mediapart’tan kaldırıldı.

Bakanın sansürüne tepki

Fransa’da siyasilerin ve elitlerin 16 Ekim’de öğretmen Samuel Paty’nin ölümünden sonra "ifade özgürlüğünden dem vurduğu" bir dönemde Eğitim Bakanı'nın sansür girişimi tepki topladı.

Eserin müellifi Tardieux, avukatların çizgi romanla ilgi talebinden sonra 17 Ekim’de Eğitim Bakanı’nın ifade özgürlüğü üzerine ateşli bir konuşma yaptığını, talebin bu nedenle şoke edici olduğunu vurguladı.

Tardieux, "Bakandan iki yüzlülük, yüzünüze ifade özgürlüğünü savunur, arkadan yazara saldırır." ifadesini kullandı.

Mediapart’ın patronu Edwy Plenel ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak paylaşımın sayfalarından kaldırılmasının yasalara uygun şekilde yapıldığını savundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK açıkladı! İşte Türkiye'nin en başarılı üniversitesi
Devlet Bahçeli'den CHP'ye İzmir depremi yanıtı: İzmir'de 1989 yılından bugüne...
Muharrrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
AK Partili Belediye Başkanı Recep Yakar, tartıştığı çay ocağı sahibini vurdu
İzmir'in mucize çocukları Ayda, Elif, İdil, Günay ve İnci'nin sağlık durumu nasıl! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Bir zamanlar evsiz olan aktivist Cori Bush, Missouri'yi Kongre'de temsil eden ilk siyah kadın oldu
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de eşiyle birlikte kızlarını istismar ettiler! Rekor ceza aldılar
Netflix ve Amazon Prime Video, RTÜK'ten lisans aldı
Ordu ve Samsun'da 12 kişi öldürmekle yargılanan seri katil: Ben böyle bir insan değilim
Karaman'da boşanma aşamasındaki kadını bacaklarından vurdu
Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı
İkbal Gürpınar kimdir nerelidir İkbal Gürpınar hayatı
Yorumlar