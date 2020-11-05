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AB'den Türkiye'ye küstah suçlama: Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırıyor

Avrupa Birliği (AB), yeni NAVTEX ilan eden Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırmakla suçladı.

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Açıklamada iyi niyetli diyalog kurma ve tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği'nden yapılanan açıklamada, "Özellikle diyalog alanı yaratmak için her düzeyde yürütülen yapıcı girişimlere rağmen yapılan son NAVTEX ilanları ve Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'ın deniz sahalarını etkileyen sismik keşif çalışmalarına devam etmesi son derece üzüntü verici" dendi.

Bu eylemlerin sürdürülebilir, uzun vadeli çözümler aranmasına katkı sunmak yerine bölgede gerilimi ve güvensizliği artırdığı öne sürülen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki durumun istikrara kavuşmasını yalnızca yapıcı diyaloğun sağlayabileceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz'de Tanux-1 ve Apollo Moon isimli gemilerle sismik çalışmalar yürüteceği alan için yeni Navtex ilan edilmişti.

Güney Kıbrıs hükümeti, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki gaz yataklarında yaptığı sismik keşif çalışmalarını durdurma çağrısı yapmıştı.

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