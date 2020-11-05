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Fenerbahçe Kulübünden İzmir'deki depremzedelere yardım

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kulübü, 6 gün önce İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenler için yardım malzemesi gönderdi.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, depremzede vatandaşlar için Fenerium ürünlerinden oluşan yardım malzemelerini deprem bölgesine doğru yola çıkardı.

Ülker Stadı'nda yer alan Fenerium merkez depolarında hazırlanan ve içerisinde kışlık çocuk, kadın, erkek giyim eşyaları, çoraplar, atkılar, bereler, maskeler, kırtasiye malzemeleri ve çocuk oyuncakları bulunan bin 16 adet koli ile 189'u battaniye olmak üzere toplamda 5 bin 624 ürünün yer aldığı, önünde "İzmir yanındayız… Fenerbahçe" yazılı Fenerium TIR'ı deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için İzmir'e uğurlandı.

Bu süreci genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sina Afra ve Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya yakından takip etti.

''Fenerium TIR'ımızla İzmir'e doğru yola çıkardık''
FB TV'ye açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Yaşanan deprem sonrasında Fenerbahçe ailesi olarak ülkemizin yanında olmamız gereken her konuda olduğu gibi bunda da sorumluluğumuz olduğunu hissettik ve Fenerium ürünlerinden oluşan yardım malzemelerimizi Fenerium TIR'ımızla İzmir'e doğru yola çıkardık. Ümit ediyorum ki atmış olduğumuz bu adım depremde canı yanmış ailelerin, çocukların bir nebze olsun ihtiyaçlarını karşılar. El birliğiyle güzel İzmir'imiz için elimizden geleni hep beraber yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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