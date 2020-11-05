A Milli Kadın Basketbol Takımı'na koronavirüs darbesi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda korona virüs testi pozitif çıkan Olcay Çakır, Arnavutluk ve Sırbistan maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

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Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkartıldı. Covid-19 tanı testi pozitif olduğu tespit edilen ve bu nedenle kadrodan çıkartılan sporcumuza geçmiş olsun dileriz" ifadelerine yer verildi.