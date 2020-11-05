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Balıkesir'de yıldırım dehşeti! Ağır yaralanan 4 kadından 3'ü yaşamını kaybetti

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde 30 Ekim Cuma günü dehşet veren bir felaket yaşandı. Yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 4 kadından 3'ü hayatını kaybetti.

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. Yaklaşık 1 hafta önce 4 kadın, biber toplarken yağan yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındı. O sırada ağaca yıldırım isabet etti. 

Balıkesir'deki hastanelerde tedavileri süren ağır yaralı kadınlardan Yasemin Demirel, Nermin Alkan ve Feride Arıkoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Suzan Avcıoğlu ise, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

Yıldırım çarpması sonucu yaşamlarını yitiren Yasemin Demirel, Nermin Alkan ve Feride Arıkoğlu, Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çekirdekli Mahallesi'nde dün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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