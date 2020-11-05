ULAQ: Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor! Tarih belli oldu

Savunma sanayiinde dikkat çeken Ares Tersanesi, Ankara merkezli Meteksan savunma firmasının birlikte ürettiği Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) aralıkta denize indiriliyor.

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Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma'nın, birkaç yıldır devam eden araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri neticesinde İnsansız Deniz Araçları (İDA) alanında, Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi.

Prototip üretimi aralık ayında tamamlanacak olan SİDA, ULAQ serisinin ilk platformu olacak.

Nerelerde kullanılabilecek?

400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek.

Atış testleri yapılacak

Tasarım çalışmaları ağustos ayında sona eren ve yapısal üretimi tamamlanan prototip botun donatım faaliyetleri sonrasında Aralık 2020'de denize indirilmesi planlanıyor. İlk SİDA'nın, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021 yılı ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.

Yapay zeka

SİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming (parazit bozma) gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek.

Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. SİDA uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın yanı sıra, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.

Farklı İDA'lar da üretime hazır olacak

İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve üretim hattındaki prototip SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı belirtildi.

İlk insansız muharip deniz aracı

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, “Birkaç yıl önce kurduğumuz bu hayali gerçekleştirmek üzere yaptığımız emek yoğun çalışmalar ve yatırımlar neticesinde, İDA alanında, ilk insansız milli muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirmekten duyduğumuz gurur ve mutluluk tarifsiz. Bu başarı ve gurura, her zaman olduğu gibi milli menfaatlerimizi ön planda tutarak tamamıyla öz sermaye yatırımlarımızla ulaştık." dedi.

ULAQ ismi nereden geliyor?

Üretimin aralık ayında tamamlanacağını belirten Alanç, “SİDA projesini, ULAQ serisinin ilk platformu olarak yüce Türk milletinin bilgilerine sunuyoruz. Kadim Türk kültürümüzde Orta Asya'dan itibaren devleti her alanda temsil eden ve sahip olduğu tüm özelliklerle kendilerine hayran bırakan devlet görevlisi elçilere verilen isimdir ULAQ. ULAQ'lar zeka ve tecrübelerinin yanında savaşçılıkları ile de ön plana çıkmışlardır. Geliştirdiğimiz insansız deniz araçları da bu anlamda ismiyle müsemmadır." diye konuştu.