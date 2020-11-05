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İlham Aliyev'den 'Paşinyan' çıkışı: Görüşmenin hiçbir anlamı yok

AZERBAYCAN-Ermenistan arasındaki sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada Paşinyan ile görüşmenin hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

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Ermenistan silahlı kuvvetleri, ateşkesi yine ihlal etti. İki ülke arasındaki devlet sınırında Tovuz, Gebedey ve Daşkesen bölgelerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine ateş açıldı.

Bu sabah cephe hattındaki Goranboy ve Terter bölgelerinde sivil yerleşim yerleri, Ermeni ordusunun saldırısına maruz kaldı. Aycabedi bölgesinin Kıyamettinli köyüne 4 havan mermisi düşerken Aliyev, Paşhinyan hakkında şöyle dedi:

Paşinyan'la görüşmenin hiçbir anlamı yok, bu tamamen faydasız

Aliyev, "Türkiye'nin bize askeri destek verdiğini söyleyenler niye Rusya'nın Ermenistan'a askeri desteğinden söz etmiyor? Ermenistan Başbakanı'nın Kelbecer, Laçın ve Ağdam'ın kalan kısımlarından çıkacaklarını açıkça söylemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermeni ordusu yine püskürtüldü: Gece cephe hattında çatışmalar Ağdere-Hocavent yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan ordusunun karşı taarruzu üzerine Ermeni ordusu asker ve teçhizat kaybederek geri çekildi.

Yasaklı silah kullanmaya başladı

Sahada yenilgiye uğrayan Ermeni ordusu, yasaklı silah kullanma stratejisini sürdürüyor. Ermenistan misket bombasından sonra fosfor bombası da kullanmaya başladı. Terter’e bağlı Eskipara köyüne atılan fosfor bombası, şans eseri patlamadı. Yasaklı kimyasal silah etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan ordusu dün 7 köyü daha kurtarmıştı. İşgalden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 207'ye ulaştı.

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