CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 'parayla parti kuranlar' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nı dağıtmak için saray ve çevresi operasyon yapıyor" açıklamasının, Muharrem İnce'ye bir gönderme olmadığını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı’nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etti. "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil" cevabını verdi.

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İnce, Kılıçdaroğlu'nu kanıtlarını ortaya koymaya davet etti ve sıkıştığında yalan söylemekle eleştirdi.

"Kastedilen Muharrem İnce değildir"

Kılıçdaroğlu'nun tartışılan iddiası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e Meclis'te düzenlediği basın toplantısında soruldu. Özel konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Kastedilen Muharrem İnce değildir. Genel Başkan zaten devamında Muharrem Bey'in partiden ayrılmadığını da söylemiştir. Muharrem Bey'in açıklamaları da Genel Başkanımızın sözleri de ortadadır. Bir ikili diyalog sırasında sorulan bir soruya verilen bir cevap üzerinden bir şey varmış gibi yaratılan bir mesele veya ortaya çıkarılan bir üst düzey hassasiyet, doğru değil. CHP'ye de kimseye de faydası olmaz. Kastedilen Muharrem İnce değildir. Ancak sarayın bütün kollardan, bütün tedarikçilerine, bütün müteahhitlerine, bütün finansörlerine, 'Muhalefeti bölük pörçük gösterebilecek en küçük ihtimali değerlendirin. Ne gerekiyorsa yapın.' dendiğini hepimiz biliyoruz. Ancak burada Muharrem İnce'ye özel bir gönderme, kendisine yönelik bir itham yok."