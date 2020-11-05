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Bakan Koca'dan korona tedavisi gören Süleyman Soylu hakkında flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taburcu olduğunu açıkladı. Korona tedavisi gören Bakan Soylu hakkında bir paylaşım yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taburcu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu." açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

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