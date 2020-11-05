Trump'ın seçimde hile iddialarına OSCE'den yanıt: Temelsiz açıklamalar toplumun güvenini zedeliyor

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (OSCE) uluslararası gözlemci ekibi, Donald Trump'ın sayımların sürdüğü başkanlık seçimiyle ilgili 'hile' iddialarının 'temelsiz olduğunu ve toplumun demokratik kurumlara güvenine zarar verdiğini' belirtti.

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CNN'de yer alan habere göre, ABD'nin de üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), ABD'nin tarihi seçimini inceledi. OSCE, seçim sürecinin başarılı geçtiğini belirterek "Hukuki belirsizlikler, lojistik zorluklara rağmen iyi organize edilmiş rekabetçi bir seçim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan OSCE, Trump kampanyasının Wisconsin, Michigan, Pennsylvania gibi eyaletlerde dava yoluna gitme kararı alması, "hile" iddiasında bulunmasının kaos yarattığını, seçmen ve seçim yetkililerinde kafa karşılıklığına neden olduğunu belirtti.

"Sistematik sorunlarla ilgili temelsiz iddialar"

Trump'ın 'hile' iddiaları hakkında açıklama yapan OSCE, "Sistematik sorunlarla ilgili temelsiz iddialar, özellikle de yarışan Başkan tarafından yapılanlar, kamunun demokratik kurumlara güvenine zarar veriyor"