ABD seçimi son durum! Amerika'da kim kazandı Joe Biden ve Donald Trump'ın oyu

AMERİKA'daki seçim sonuçlarından son dakika haberler dünya gündeminin ilk sırasında. ABD'de başkanlığına yakın olan isim Donald Trump'tan çok Joe Biden gibi görünse de yarış başa baş gidiyor. İşte ABD seçiminde son durum:

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Sonucun kesinleşmesinin günler alacağı ABD Başkanlık seçiminde şu an Demokrat aday Joe Biden'ın Seçici Kurul'da 264 oyu, Cumhuriyetçi Donald Trump'ınsa 214 oyu bulunuyor. Başkan seçilebilmek için en az 270 oya ulaşmak gerekiyor. Yani kesinleşmeyen sonuçlara göre Biden'ın 6 oya daha, Trump'ınsa 46 oya ihtiyacı var.

Her iki lider seçim sonuçlarıyla ilgili ilk konuşmasını yaptı. Joe Biden taraftarlarına sabırlı olmalarını, seçimi kazanacaklarını söylerken, Donald Trump Kuzey Carolina'da oy sayımının bir anda durduğunu belirterek seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti ve Yüksek Mahkemeye gideceklerini belirtti.

Bu eyaletler sonucu belirleyecek

Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili kampanya ekiplerinin gözü, sayım işleminin devam ettiği Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Pennsylvania'da. Buralardan çıkacak sonuca göre ABD'nin yeni başkanının kim olacağı sorusunun netleşmesi bekleniyor. Başkanı seçecek kurulda Pennsylvania'nın 20, Arizona'nın 11, Georgia'nın 16, Nevada'nın 6, Kuzey Carolina'nın 15 delegesi var.

Trump'a kötü haber

Oy sayımının devam ettiği kritik eyaletlerden Georgia'da Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinin oy sayımının durdurulması yönünde açtığı davaya mahkemeden ret yanıtı geldi. Georgia eyaletinde yüzde 98'i sayılan mevcut sonuçlarla Trump her ne kadar yüzde 49,2'ye karşı yüzde 49,5'le önde olsa da kalan oyların büyük kısmının Biden lehine değişeceği ön görülüyor. Zira posta yoluyla kullanılan oyların önemli kısmının, sonucu Joe Biden lehine çevirebileceği yorumları yapılıyor.



Trump'tan 'Hileyi sonlandırın' twiti

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve mevcut ABD Başkanı Donald Trump, oy sayımının sonlandırılması yönündeki çağrısının ardından bir Twit iletisi daha yazarak 'Hileyi sonlandırın' ifadelerini kullandı. Trump'ın bu çağrıyı ne için yaptığı ya da hangi seçim bölgesi için yaptığı henüz anlaşılamadı.

STOP THE FRAUD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

"Biden'a dava açacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden ekibinin Nevada ve Pensilvanya'da seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine, "Biden'ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız." açıklamasında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız. Elimizde çok fazla delil var. Sadece medyaya bakın. Biz bu seçimleri kazanacağız. Önce Amerika." ifadesini kullandı. Trump'ın bu iletisi, Twitter tarafından 'yanıltıcı' bulunduğu gerekçesiyle etiketlendi.

MÜSLÜMANLAR KİME OY VERDİ? ABD'de yaşayan Müslüman seçmenlerin yüzde 69'nun, 3 Kasım başkanlık seçiminde Demokrat başkan adayı Joe Biden'a destek verdiği açıklandı. Sivil haklar konusunda faaliyet gösteren ülkenin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), “2020 Müslüman Seçmen Başkanlık Seçimi Çıkış Anketi” başlıklı bir çalışma yayımladı. Buna göre, 59. başkanlık seçimlerinde bir milyondan fazla Müslüman seçmenin oy kullanırken, bu oyların yüzde 69’u Biden’a, yüzde 17’si de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a gitti.

Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etme şansı azaldı Başkanlık seçimiyle yapılan Kongre seçimlerinde, Demokratlar, Senatoda çoğunluğu ele geçirme hedefini gerçekleştirmeye uzak kalırken; Temsilciler Meclisi'nde ise çoğunluğu kazansa da, beklediği mavi dalga hedefini ulaşamadı. Haberin devamı için linki tıklayın 17:46 İsrailli eski Bakan Kara: "Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti" İsrail eski İletişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek Başkan Donald Trump'a "ihanet" ettiğini savundu.