ABD seçiminde kocası adaydı! Kim Kardashian başka bir adayı desteklemiş olabilir
Ceza yargısı reformunda Trump yönetimiyle çalışan Kardashian West, kimi desteklediğini belli etmese de beğendiği tweet bir fikir verdi
Reality TV yıldızı ve iş insanı Kim Kardashian West, başkanlık yarışında müzisyen ve moda tasarımcısı eşi Kanye West'in bağımsız adaylığına karşın, salı günü Joe Biden'ın başkanlığını destekliyor gibi duruyor.
Destek çok bariz değil ancak, birisinin hayatının her zaman kamuya açık olduğu Kardashianlar'ın reality TV dünyasında Kardashian West'in rapçi Kid Cudi'nin Demokrat adaya destek veren Twitter gönderisini beğenmesi dikkat çekici.
Birçok eyalette pusulalarda yer almak için gereken yeterliliğe ulaşamayan West, seçmenleri kendisini örnek almalarına ve pusulalara ismini yazarak aday göstermelerine teşvik etti. Kanye West salı günü, hayatındaki ilk başkanlık oyunu kendisine verdiğini belirtti.
Geçmişte Trump'ın seçim kampanyasında çalışmış bir avukatın da içinde bulunduğu kimi Cumhuriyetçi görevlileri, rap şarkıcısının başkanlık kampanyasını başlatmasını sağlamıştı.