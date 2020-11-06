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Müzik dünyasından acı haber! Ünlü piyanist Timur Selçuk hayatını kaybetti

Müzik dünyası büyük bir sanatçısını kaybetti. Ünlü piyanist ve besteci Timur Selçuk, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Piyanist, besteci ve yorumcu olan müzik dünyasının usta ismi Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, müzik dünyasına unutulmaz eserler bıraktı.

Timur Selçuk kimdir?

2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur.

Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir.

1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

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