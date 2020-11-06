Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez öldü ihanet yüzünden ayrılmışlardı
Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi 51 yaşındaki Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti.
Menajer Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı.
51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sema Bekmez, "Ay Yüzlüm", "Ben Sana Aşık Oldum Birtanem", "Vazgeçilmiyor" ve "Kalbim Yaralı" adlı eserlerin aralarında bulunduğu birçok şarkısıyla müzik dünyasında büyük beğeni kazanan ve 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan'la 11 yıl evli kalmıştı.
Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı
Seda Bekmez: Murat Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı.