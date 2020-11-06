Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez öldü ihanet yüzünden ayrılmışlardı

51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sema Bekmez, "Ay Yüzlüm", "Ben Sana Aşık Oldum Birtanem", "Vazgeçilmiyor" ve "Kalbim Yaralı" adlı eserlerin aralarında bulunduğu birçok şarkısıyla müzik dünyasında büyük beğeni kazanan ve 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan'la 11 yıl evli kalmıştı.