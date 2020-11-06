Murat Göğebakan Kalbim Yaralı şarkısı aldatan eşi ölünce hatırlandı

Murat Göğebakan'ın eski eşi 51 yaşındaki Sema Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu bir başkasıyla aldatmıştı. Aldattığı kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde oynayan 21 yaşındaki basketbolcu Doğan Deniz Yiğit çıkmıştı. Murat Göğebakan 7 ay süren kanser tedavisinin ardından katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde söylemişti.

Ünlü sanatçı aldatılmayı şöyle anlatmıştı:

-“Milyonlarca insan benim için dua etti, on binlerce mektup geldi. Kanseri yendim ama ihanete yenildim. Asıl o adama (Doğan Deniz Yiğit) ’neden Murat Göğebakan hasta yatağında kanser tedavisi görüyorken bunu yaptın, sen nasıl delikanlısın, evli bir kadına nasıl bakarsın’ diye sormalısınız. O kadın (Sema Bekmez) meyilli bile olsa dönüp bakmamalıydı.

-Tüm bunları bile bile evliliğimi kurtarmak için dört defa mücadele ettim. İnanın kanserle mücadeleden daha ağır bir mücadeleye girdim. Hastaneden eve geldiğimde evimde hiç eşya kalmamış. O beyefendi eşimin parasını adeta yemiş, bitirmiş.

Oğlumla yerde yattık

-Düşünün, oğlumla birlikte yerde yatıyoruz. Çünkü beyefendi (eşinin genç sevgilisi) bir lira para bırakmamış, jigololuk yapmış. Sürekli telefonum parçalandı deyip yeni telefon aldırmış, satıp parasını yemiş. Sema 41 yaşında bir kadın ve beyefendi de 21 yaşında. Ama Allah’a havale ettim, onun görmesini bekliyorum.

Ağlamamak için kendimi zor tuttum

-Ben hastanede 208 gün yattım. Sema ise yanımda üç gün yattı. En son 28 gün hastanede kalmıştım yanıma sadece bir gün gelip, beş dakika kaldı. Ama hiç sesimi çıkarmadım. Zoruma gidenlerden biri de bana bunları yaşatan kadına verilen ’Yılın Vefa’ ödülü idi. Sahnede ağlamamak için kendimi zor tuttum. İnsanlar onu acılı eş sanıyor ve ödül veriyor. Ben orada üzüntüden kendimi zor tuttuğumda ’Beğenemedin mi?’ dedi.