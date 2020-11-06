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CNN Türk'te gazeteci kavgası! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'

CNN Türk'te ABD seçimlerine dair yapılan tartışmada Hürriyet Washington Temsilcisi Razi Canikligil ile Takvim Ankara Temsilcisi Zafer Şahin arasında tansiyon yükseldi. Canikligil, Şahin'e "Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin" diyerek yayını terk etti

CNN Türk'te ABD seçimlerine dair yapılan programda gergin anlar yaşandı. Hande Fırat'ın sunduğu programda, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, gazeteci Razi Canikligil'i ABD vatandaşı olduğu için ABD anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil tepki gösterdi.

Şahin'e "Sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamsın" dedi. Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

Canikligil daha sonra tweet atarak, "Hepinizden özür diledim, günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

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