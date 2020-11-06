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Koronavirüse yakalanan Hilal Kaplan: Burnuma kulak çubuğu ile tereyağı sürüyorum

Koronavirüse yakalanan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan tereyağı tavsiyesi geldi. Kaplan yayınladığı videoda, "Koku duyumu kaybettim. Arkadaşım tavsiye etti, burnuma kulak çubuğu ile tereyağı sürüyorum" dedi

6 gündür koronavirüs tedavisi gören Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, koku duyusunu kaybettiğini belirterek, arkadaşından aldığı bir tavsiye üzerine burnuna kulak çubuğu ile organik tereyağı sürdüğünü söyledi.
Kaplan, YouTube kanalından sürecin nasıl ilerlediğini anlattı. Gördüğü en belirgin semptomun koku alamamak olduğunu belirten Kaplan, arkadaşından aldığı bir tavsiye üzerine kulak çubuğu ile burnunun organik tereyağ sürdüğünü söyledi. Kaplan, "Normalde koku duyusunun geri dönmesi bir ayı buluyor, bunun sayesinde arkadaşım 4-5 gün içinde geri kazanmış" dedi. 

Kaplan tereyağı tedavisiyle ilgili şunları söyledi: 

- En net belirti olarak koku alamıyorum. Dolayısıyla tat alamıyorum. Buna dair bir şeyler duydum onları uygulamaya çalışıyorum, burada söylediğim hiçbir şey tıbbi bir tavsiye değil, sadece kendi yaşadıklarımı paylaşıyorum.

- Bir arkadaşım uygulamış ve işe yaramış. Organik, köy ortamında elde edilen tereyağını kulak çubuğu ile burnuna sürmüş günde 3-4 kere. Koku duysunun geri dönmesi 1 ayı buluyor normalde, bunun sayesinde 4-5 gün içinde geri kazanmış. Ben daha 2. günümdeyim o yüzden sizinle paylaşamıyorum.

- Zor bir şeymiş, gerçekten sıfır... Başımı çiçeklerin arasına soktum bende mi sıkıntı var diye. Bir anda koku alamıyorsunuz. Gerçekten çok ilginç bir şeymiş, tam ne sebep oluyor bilmiyorum ama benim bu hastalığa dair yaşadığım en ilginç belirti bu oldu.

Dr. Ayşegül Çoruhlu'nun tavsiyesi

Tereyağı tavsiyesi yaptığı videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine Hilal Kaplan, buruna tereyağı sürülmesinin Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun önerisi olduğunu açıkladı. 

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