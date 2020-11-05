İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Fatih Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

İSTANBUL Fatih Cami’nin Cenaze Kapısı önünde bulunan alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kararıyla İSPARK olarak kullanılmasının önü açıldı. İBB ekipleri, öğle saatlerinde Fatih Camii’ne gelerek alana İSPARK tabelası asmak istedi ancak Fatih Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. İBB'nin bölgede yetkisi olmadığını söyleyen Fatih Belediyesi zabıtaları ile İBB ekipleri arasında sert bir kavga başladı.

İBB; ana arter ve meydanlarda yetkinin tamamen kendilerinde olduğunu, ilçe belediyelerin yetki gaspında bulunduğu ileri sürüyor. Ama ilçe belediyeleri aynı kanaatte değil. Fatih Belediyesi; Fatih Camii ve çevresindeki alanların sorumluluğun kendilerinde olduğunu, İBB'nin buraya karışamayacağını belirtiyor.