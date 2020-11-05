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GÜNCEL

İzmir depremine berberde yakalandılar! Korku dolu anlar

İZMİR'de bir berber dükkanındaki vatandaşların, deprem anında yaşadığı korku, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren, yeni görüntüler ortaya çıktı. Bayraklı'daki bir berber dükkanında, deprem anında müşterilerin ve çalışanların yaşadığı panik, iş yerinin kamerasına yansıdı. Deprem sırasında, müşterisinin saçlarını kesen çalışan, panikle makası elinden atarak dışarıya kaçtı. Görüntülerde, müşterilerin hızlıca kaçma anları da yer aldı.

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